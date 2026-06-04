Ето го най-скъпият играч в света

Младата суперзвезда на Барселона и испанския футбол Ламин Ямал циментира статута си на най-ценния футболен актив на планетата. Международният център за спортни изследвания (CIES) публикува своя обновен доклад, според който 18-годишният феномен заема първото място по пазарна стойност с огромна преднина пред останалите претенденти.

Авторитетната футболна обсерватория изчисли цената на испанския национал на внушителните 358,1 милиона евро, оставяйки зад себе си най-опасните нападатели в света. Челната тройка на CIES изглежда по следния начин:

Втори в престижната класация е норвежкият таран на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, чиято стойност се оценява на 227,3 милиона евро, а челната тройка се допълва от френския нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе със 165,7 милиона евро.

Ламин Ямал оглавява класацията на CIES за най-скъпи футболисти в света за втори пореден път. През 2025-а стойността му беше оценена на 402,3 милиона евро. Тогава Холанд също беше на второ място (239,6 милиона евро), докато английският полузащитник на Реал Мадрид Джуд Белингам (233,8 милиона евро), който не попадна в топ 10 през 2026-а, беше трети.

18-годишният халф е продукт на Академията на Барселона. Играе за първия отбор от 2023 година. През този сезон Ямал е изиграл 45 мача за Барселона в различни турнири, отбелязвайки 24 гола и записвайки 18 асистенции. Заедно с "каталунците" той има две титли в Ла Лига, две Суперкупи на Испания и една Купа на Испания.

Ямал дебютира за испанския национален отбор през 2023-а и е изиграл 25 двубоя. Той има 6 гола и 12 асистенции. С Испания халфът е спечелил Европейското първенство през 2024-а и достигна до финала на Лигата на нациите през 2025-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com