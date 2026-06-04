Изповедта му разплака България

Когато големите мъже плачат, нацията замлъква, а в събота стадион „Лазур“ в Бургас ще се превърне в храм на вярата, където футболът отстъпва място на човешкия живот.

Истинските герои не се раждат на терена със златни медали, а в тихите, сиви стаи на онкологичните клиники, където всеки ден е битка за глътка въздух и още един изгрев. Легендарният български нападател Любослав Пенев, когото цяло поколение познава като безстрашния Ел Голеадор, днес води най-тежкия си мач срещу коварно онкологично заболяване. Неговото емоционално послание в социалните мрежи буквално разтърси сърцата на хиляди българи и доказа, че пред лицето на болката никой не трябва да остава сам. С треперещ, но горд глас, футболният идол изрази своята безкрайна благодарност към друг велик българин – Стилиян Петров, който премина през същия този ад и днес подава ръка на онези, които все още се лутат в тъмнината.

Да напълним стадиона за живота

Любослав Пенев призова цяла България да се обедини и да изпълни трибуните на стадион „Лазур“ в Бургас тази събота, 6 юни, от 17:00 часа, когато ще се проведе дългоочакваният „Мач на надеждата“. Голмайсторът благодари на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички всеотдайни организатори и доброволци за огромния труд, с който правят това събитие възможно. В своето трогателно обръщение Пенев ни моли да бъдем на стадиона заедно с футболните легенди и да подкрепим една кауза, която дава светлина в тунела. Той ни призовава да покажем, че България може да бъде единна, когато помага на своите деца в нужда, защото всички събрани средства ще отидат директно за Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на самия Любо Пенев, за другата ни обичана футболна легенда Петър Хубчев, както и за хиляди анонимни пациенти в цялата страна.

Бяло за България и екипи, напоени със символика

Междувременно големият вдъхновител Стилиян Петров представи официално екипите, с които двата звездни отбора ще излязат на терена в това благотворително събитие. Произведени от германската компания Jako, тези специални фланелки носят дълбока символика и олицетворяват духа на хората, които всяка секунда се борят с рака. Отборът на българските футболни легенди ще излезе в традиционния и чист бял цвят, като имената на нашите момчета ще бъдат изписани на кирилица в знак на родна гордост. Срещу тях ще се изправят международните звезди и популярни личности от спорта, чиито имена ще бъдат изписани на латиница, но всички те ще играят под едно общо знаме – това на състраданието.

Този мач няма да бъде за точки, купи или титли, а за правото на още един утрешен ден. Когато съдийският сигнал прозвучи в Бургас, на терена няма да има съперници, а само едно огромно, туптящо сърце. Любо Пенев ни даде пример как се понася удар с вдигната глава, а сега е наш ред да отидем на стадиона, да изтрием сълзите си и да му вдъхнем силата, от която толкова отчаяно се нуждае.

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