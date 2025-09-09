Ламин Ямал разкри голямата си мечта

18-годишният нападател на Барселона и Испания Ламин Ямал призна, че амбициите му са далеч по-големи от мечтата за една "Златна топка". Той вече е сред номинираните за приза в края на миналия сезон и не крие увереността си.

"Казах на приятелите си, че не мечтая да спечеля една "Златна топка", а много от тях. Аз съм футболист, способен на това. Ако не го направя, ще е защото съм сгрешил някъде или не съм го искал достатъчно. Мечтая да имам много "Златна топка". В деня, в който това се случи, ще бъда много щастлив, но в същото време искам да продължа да печеля и да печеля с моя отбор", сподели Ямал в подкаста Resonancia de Corazón.

