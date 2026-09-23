Ямал : Ето защо заслужавам Златната топка

Ламин Ямал отново демонстрира увереност преди връчването на „Златната топка“ и посочи най-силния аргумент, който според него го отличава от останалите кандидати за наградата.

Звездата на Барселона беше попитан защо смята, че заслужава първата голяма индивидуална награда в кариерата си.

„Мисля, че всеки, който гледа футбол, вече знае моите аргументи. Излизам на терена, забавлявам се, играя добре и играя по начина, по който искам“, заяви Ямал.

Испанският национал посочи и успехите си с Барселона и националния отбор като част от основанията за своята кандидатура.

„За щастие успях да спечеля и много трофеи с Барселона, а наскоро спечелих и най-важната титла – Световното първенство с националния отбор.“

Ямал обаче смята, че най-силният му аргумент не са единствено трофеите, а начинът, по който играе футбол.

„Преди всичко мисля, че моят стил на игра е най-силният ми аргумент и това, което ме отличава от останалите“, добави крилото на Барселона.