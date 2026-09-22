Взеха книжката на Мохамед Салах

Звездата на Трабзонспор Мохамед Салах беше осъден във Великобритания на шестмесечна забрана да управлява автомобил и глобен с 1044 паунда за превишена скорост.

Автомобилът на египетския футболист е бил заснет през март в графство Чешър да се движи с 58 км/ч при ограничение от 48 км/ч. По това време Салах все още беше футболист на "Ливърпул".

4-годишният нападател не е посочил кой е бил зад волана на автомобила. Той също така не е представил официална позиция по обвинението в рамките на делото, заведено от полицията в Чешър.

Салах не се е явил лично на съдебното заседание. При разглеждането на случая в съда в Уорингтън му е наложена шестмесечна забрана да управлява автомобил, както и глоба в размер на 1044 паунда.

Мохамед Салах прекара девет сезона в "Ливърпул" - от 2017 до 2026 г. През това лято египетският футболист премина в "Трабзонспор".