Можело, значи! Гърция удря джигитите със солени глоби: До 8000 евро
Новите правила важат еднакво за местни жители и чужденци
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Новите правила важат еднакво за местни жители и чужденци
МВР затяга контрола над джигитите на пътя
Министерство на транспорта пусна проект за обществено обсъждане
Готвят нови правила за автошколите
Увеличение на катастрофите, загиналите и ранените при тях през август
Стават ли електронни?
Ще може да се зарежда от домашното захранване за 4 часа
Потърпевшият е категоричен, че ще потърси правата си по съдебен път
Конкурира Citroen Ami, FIAT Topoliono и Renault Mobilize Duo
Уведомленията за излязъл фиш ще се изпращат незабавно
Книжка на 17 години
Кой ще бъде освободен от обучение за оказване на първа долекарска помощ
Цените са от 200 до 7500 евро
Докладчик по казуса в европарламента е българският евродепутат Петър Витанов
Няма да има проверка на уменията на шофьорите навършили 70-годишна възраст
Предизвикал е катастрофа
С отнето свидетелство за управляване на автомобил е
Излиза на 13 езика
Отпада и "златният талон", който се издаваше за водачи без нарушения
Парламентът направи промяна в закона за документите за самоличност