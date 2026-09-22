У нас взеха важно решение за Никола Цолов

Фенове от София ще подкрепят заедно Никола Цолов по време на състезанието от Формула 2 в Баку през този уикенд.
Столичната община организира публично гледане на стартовете в Азербайджан на голям екран на улица "Московска", до паметника на Васил Левски.
Българският пилот ще продължи битката за титлата във Формула 2 с два старта в Баку, както и спринтово състезание в петък. Ето и пълната програма на състезателния уикенд:
Четвъртък (24 септември):
9:00 часа - Тренировка
13:00 часа - Първа квалификация
13:30 часа - Втора квалификация
Петък (25 септември):
7:15 часа - Спринт (21 обиколки)
13:15 часа - Първо основно състезание (29 обиколки)
Събота (26 септември):
10:00 часа - Второ основно състезание (29 обиколки).