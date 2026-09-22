У нас взеха важно решение за Никола Цолов

Фенове от София ще подкрепят заедно Никола Цолов по време на състезанието от Формула 2 в Баку през този уикенд.

Столичната община организира публично гледане на стартовете в Азербайджан на голям екран на улица "Московска", до паметника на Васил Левски.

Българският пилот ще продължи битката за титлата във Формула 2 с два старта в Баку, както и спринтово състезание в петък. Ето и пълната програма на състезателния уикенд:

Четвъртък (24 септември):

9:00 часа - Тренировка

13:00 часа - Първа квалификация

13:30 часа - Втора квалификация

Петък (25 септември):

7:15 часа - Спринт (21 обиколки)

13:15 часа - Първо основно състезание (29 обиколки)

Събота (26 септември):

10:00 часа - Второ основно състезание (29 обиколки).