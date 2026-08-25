Ето кой е в дъното на раздялата на Никола Цолов и Крисия

С право има хиляди поговорки, вицове, песни и какво ли още не... по адрес на снахи и свекърви... особено на свекърви.

Стана ясно, че пръст (да не кажем и цяла ръка) в раздялата на Никола Цолов и Крисия Тодорова, има майка му – Мирослава Цолова. Това, което разкриха близки до шампиона от Формула 2 вчера, а именно, че Никола се дразнел от факта, че певицата се възползва от славата му и не спира да говори за него по медии така, все едно са женени... реално идва от родителката му.

Още в началото на връзката на Цолов и Крисия личеше, че семейството му е против нея, защото целенасочено отбягваше въпросите, свързани с разградчанката и сина им. После обаче Мирослава наистина се ядосала от факта, че Крисия може да обсеби момчето й и да попречи на кариерата му.

"И сега, когато е на прага на Формула 1 и се кани да постигне нещо наистина голямо и значимо, някаква си девойка, по-възрастна от него при това, ще се държи така, все едно е неин съпруг“, беснеела Мирослава.

Тя и съпругът й многократно разговаряли със сина си по темата, докато успели да го насочат към „правилното мислене“, пише Клюки.бг.