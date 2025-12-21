Бивш топ треньор обяви края

Опитният швейцарски треньор Люсиен Фавр обяви, че се оттегля от футбола на 68-годишна възраст. Бившият наставник на Херта Берлин, Борусия Мьонхенгладбах и Борусия Дортмунд е безработен от близо три години, откакто напусна Ница, и сега е взел решение да приключи кариерата си.

Ето какво каза той пред вестник "Блик":

"Реших отдавна, защото така се чувствах. Свърши се, стига толкова".

Откакто напусна Ница, той е получавал оферти от Европа и Саудитска Арабия, но не ги е приел. Най-големият успех на Фавр в кариерата са титлите в Швейцария с ФК Цюрих през 2006 и 2007 година.

