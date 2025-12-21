Голова машина в действие! ПСЖ разби петодивизионен съперник

Отборът на Пари Сен Жермен започна защитата на трофея си в турнира за Купата на Франция по футбол по категоричен начин, след като разгроми с 4:0 петодивизионния Ванде Фонтене и се класира за осминафиналите. Двубоят се игра на стадиона на Нант, а шампионите не оставиха никакви съмнения в превъзходството си.

Големият герой за парижани беше Гонсало Рамос, който отбеляза два гола, докато Усман Дембеле и Дезире Дуе добавиха по едно попадение за рекордния 16-кратен носител на трофея. Срещата премина изцяло под контрола на ПСЖ, който наложи темпото още от първите минути.

В останалите срещи от кръга изненади почти липсваха, като елитните Лил, Лориен, Мец, ФК Париж и Тулуза също продължиха напред. Най-убедителен беше успехът на ФК Париж с 3:0 над Раон-л'Етап, в който Жонатан Иконе реализира хеттрик.

Единствената по-сериозна сензация дойде от петък, когато третодивизионният Авранш отстрани представителя на Лига 1 Брест, слагайки край на участието му в турнира още в ранната фаза.

