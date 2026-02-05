Манчестър Сити прегази Нюкясъл и стигна финала за Купата на Лигата

Футболистите на Манчестър Сити се класираха за финала на турнира за Купата на Лигата на Англия, след като победиха Нюкясъл и в реванша от полуфиналите. „Гражданите“ се наложиха със 3:1 на „Етихад“ и с общ резултат 5:1 си осигуриха място в спора за трофея.

На финала тимът на Пеп Гуардиола ще се изправи срещу Арсенал, който ден по-рано отстрани Челси. Двубоят за първия трофей в английския футболен календар е насрочен за 22 март на стадион Уембли в Лондон.

След успеха с 2:0 в първата среща Сити излезе с доста променен състав, но това не се отрази на доминацията на домакините. Манчестърци поеха контрола още от началото и логично откриха резултата в 7-ата минута. Омар Мармуш се възползва от неуспешно изчистване на Дан Бърн и с прехвърлящ удар даде аванс на домакините.

Египетският национал удвои преднината в 29-ата минута, след като отблизо довкара топка, избита от защитник. Малко преди почивката Тиджани Райндерс сложи точка на интригата с трети гол за Сити, който на практика реши изхода от сблъсъка.

След почивката Сити свали оборотите, което позволи на Нюкясъл да стигне до по-активни действия в атака. Влезлият като резерва Антъни Еланга намали резултата, но попадението му имаше единствено почетен характер и не промени развоя на двубоя.

