Ето го фаворитът за Купата на България

ЦСКА започна сезона трагично, но с идването на Христо Янев набира скорост и "червените" вече са сочени за големия фаворит за триумф у нас.

Но за какво точно става въпрос, обяснява Тема спорт. Силният край на есенния полусезон и жребият за четвъртфиналите за Купата на България превърнаха ЦСКА във фаворит на букмейкърите за спечелване на трофея.

Преди изиграването на 1/8-финалите армейците бяха поставяни едва като третия най-вероятен победител с коефициент 5.00, при 4.00 за Левски и 2.75 за Лудогорец. След победата с 2:1 над Локо Сф и изтеглянето на жребия за следващата фаза, произвел дерби в Разград между Левски и Лудогорец и домакинство на армейците срещу ЦСКА 1948, ставката за тима, воден от Христо Янев, падна до 2.85.

В същото време коефициентът за орлите се вдигна на 3.25, а за сините остана 4.00, но те вече са на трето място сред фаворитите на букмейкърите. Които очевидно дават предимство на Локо Пд в градското дерби с Ботев, макар че все още няма ставки за отделните мачове. Шансовете за спечелване на турнира от черно-белите е оценен на 13.00, при 17.00 за триумф на канарчетата.

