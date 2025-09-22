ЦСКА удря на камък с избора на нов треньор

ЦСКА удря на камък при опита си да намери „чуждестранна табела“ за нов треньор. „Червените“ са получили отказ от две известни имена, а друго такова е настояло да изчака и даде евентуален отговор за от 1 януари или от 1 юли догодина, разбра БЛИЦ.



На един от чужденците част от кариерата му е преминала в Бундеслигата, а друг има стаж в испанската Ла Лига. Подробности за третия засега остават в тайна, но е сигурно че не иде реч за балканец.



При това положение вариантите поне до Нова година са два – Валентин Илиев или Христо Янев.

Както е известно, именно двамата тази вечер ще излязат един срещу друг в шампионатна битка. Вальо като временно изпълняващ длъжността треньор на ЦСКА и Ицо като наставник на Ботев Враца. Мачът под „Околчица“ стартира в 20:30 часа.

