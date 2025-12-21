Славия се раздели с ключов играч

Славия се разделя и с крилото Денислав Александров, разбра БЛИЦ. 28-годишният офанзивен футболист предстои да разтрогне договора си с "белите", който е до лятото.

Александров е вторият опитен футболист след Тони Тасев, който приключва взаимоотношения с клуба от "Овча купел" тази зима.

Юношата на Лудогорец подсили Славия през лятото на 2023 година и изигра близо 70 мача с 6 гола. Преди това носи екипите още на "орлите", ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив).

Александров стигна и до националния отбор през 2020 година, записвайки един мач.

През настоящия сезон крилото взе участие само в 9 срещи на Славия, а в момента лекува контузия, заради която Ратко Достанич не можа да го използва от 1 ноември насам (б.р. - Денислав Александров влиза тогава на смяна при победата с 1:0 срещу Септември).

