Изненада! Знаково предаване се връща

Култовото предаване отпреди години "Спортен свят" се завръща. Но този път в средата, където сте и вие!

Водещ отново ще бъде Крум Савов, а около него ще има нов екип, нови хора и нови идеи. Както и смели гледни точки.

Предаването сега ще бъде в интернет пространството, а екипът има амбиция за още повече енергия и разговори, които имат значаение.

Първото предаване на възродения "Спортен свят" ще бъде в петък, каза Крум Савов.

