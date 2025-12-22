Потвърдено. Исак е със счупен крак

Нападателят на Ливърпул Александър Исак получи сериозна травма - счупване на крака, което ще го извади от игра за няколко месеца. Информацията бе разпространена от журналиста Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик".

В клуба все още уточняват степента на контузията, но обикновено такива фрактури изискват продължителна рехабилитация.

Исак се контузи в мача с Тотнъм, в който влезе като резерва в началото на второто полувреме и скоро след това откри резултата. Голът му обаче бе последван от травма, причинена при шпагата на Мики ван де Вен. Шведът напусна терена, подпомаган от двама членове на медицинския щаб, и бе заменен от Джереми Фримпонг.

От "Ди Атлетик" отбелязват, че отсъствието на Исак може да накара Ливърпул да търси офанзивно попълнение през януари, особено като се има предвид, че Мохамед Салах също е извън строя заради турнира за Купата на африканските нации. Един от обсъжданите варианти е Антоан Семеньо, който може да играе по крилата, но няма да бъде пълноценен заместник на върха на атаката. В момента единственият централен нападател, с който Арне Слот разполага, е Юго Екитике.

От клуба все още не са излезли с официално становище относно диагнозата и сроковете за възстановяване на Исак.

