Потвърдено. Исак е със счупен крак
Чака се официалното изявление на Ливърпул
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Чака се официалното изявление на Ливърпул
Дуенът отменя концерт
Проблемът се дължи преди всичко на болната здравна система в района, а не е по вина на лекарите
Майката иска да знае истината
Две компании се сбили в ресторант на хотел
Нов инцидент с дете в парк, този път в Сандански. 10-годишно момченце падна от фитнес уред и удари лошо главата си. Драмата се разиграла в четвъртък в...
40-годишна жена от Монтана осъди общината заради счупения си крак, съобщиха от районния съд в града, който издаде присъдата. Тя ще трябва да плати на...
74-годишен пешеходец пострада при произшествие на бул. „Христо Ботев" в Кърджали, съобщиха от полицията. При движение с несъобразена скорост водачът М...
Сливен. Община Сливен трябва да плати 7000 лева за счупения крак на 63-годишна жена. Инцидентът е станал на заледена улица на 21 януари 2013 година. Р...
Благоевград. Чистачка от общинската фирма „Биострой" също стана жертва на падналия сняг в Благоевград. Работничката почиствала в понеделник сутринта т...
София. След неприятен инцидент журито на "Като две капки вода" остана със съдия по-малко. Юлиан Константинов късно снощи е претърпял инцидент по време...