Потвърдено. Исак е със счупен крак
Чака се официалното изявление на Ливърпул
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Чака се официалното изявление на Ливърпул
Докога ще отсъства играчът
Ще има ли разговор или изнудване
Медиите съобщиха, че става дума вероятно за бившия началник на Главното управление на вътрешна сигурност /СБУ/ Андрей Наумов
Президентите на Русия и САЩ ще разговарят в Женева
Състезанието ще е без публика
Цветан Пъков, който на 14 април тази година прегази и уби на пътя 6-годишния Петьо от Панагюрище получи присъда от 4 години. Това стана ясно, след ка...
Парижката прокуратура потвърди, че по време на антитерористичната операция в предградието Сен Дени една жена се е взривила, предаде BFMTV. Жената се...