Мбапе изравни рекорда на Роналдо, „кралете“ пречупиха Севиля

Реал Мадрид приключи календарната година с победа над Севиля с 2:0, но мачът ще остане в историята най-вече с постижението на Килиан Мбапе. С реализираната дузпа в 87-ата минута французинът отбеляза своя 59-и гол през календарната 2025 година и изравни върховото постижение на Кристиано Роналдо с екипа на Реал от 2013 година. Попадението беше 18-о за Мбапе в Ла Лига този сезон, като пет от головете му са от дузпа.

Куртоа задържа Реал в трудни моменти

Успехът на „кралете“ не дойде лесно. Още в първите минути двубоят предложи положения и пред двете врати, а вратарят Тибо Куртоа трябваше да показва класата си. Белгиецът спря чисти положения на Алексис Санчес и Исак Ромеро и запази преднината на Реал в периоди, в които Севиля изглеждаше по-опасният отбор.

Белингам откри резултата

Първият гол падна в 38-ата минута. След центриране на Родриго от свободен удар Джуд Белингам остана непокрит в наказателното поле и с точен удар с глава направи 1:0, наказвайки пропуските на гостите.

Пропуски, греди и червен картон

След почивката Мбапе пропусна няколко добри възможности, включително удар в напречната греда в 57-ата минута. В 68-ата минута Севиля остана с човек по-малко след втори жълт картон на Маркао, което позволи на Реал да наложи по-траен контрол върху играта. Родриго също беше близо до гол, но ударът му срещна гредата.

Дузпа, ВАР и исторически финал

В 85-ата минута Родриго беше спънат в наказателното поле и Реал получи дузпа, която Мбапе реализира хладнокръвно за 2:0. В края реферът отсъди още две дузпи за домакините, но и двете бяха отменени след намесата на ВАР – първо за падане на Белингам, а след това за предполагаемо нарушение срещу Родриго.

С този успех Реал Мадрид събра 42 точки и се доближи на една от лидера Барселона, който има мач по-малко, но вечерта ще бъде запомнена най-вече с факта, че Килиан Мбапе вече е редом до Кристиано Роналдо в клубната история.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com