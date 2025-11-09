Не е за вярване! 100 предложения за нов треньор на Лудогорец

Лудогорец продължава търсенето на нов треньор за заместник на Руи Мота. Предполага се, че такъв ще бъде избран по време на паузата, която следва в първенството след този кръг.

В Разград са дошли над 100 предложения за нов наставник от различни мениджъри, като логично някои от тях са били разгледани. Крайно решение обаче няма и докато не бъде избран нов треньор, отборът ще бъде воден от Тодор Живондов. Той беше начело при единствената победа за Лудогорец в последния повече от месец – 3:2 над Черноморец за Купата на България.

Днешният мач с Арда е решителен за Лудогорец, защото и ако той не бъде спечелен, реално шампионите ще абдикират от битката за титлата още през ноември. Арда също се намира в голяма криза. Специално за днешния мач бяха запазени Ивайло Чочев и Ерик Биле, които влязоха след почивката при поражението от Ференцварош в Лига Европа, пише „Мач Телеграф“.

