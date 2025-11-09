Славия с драматична победа над Монтана

Отборът на Славия надигра с 2:1 Монтана в първия мач от неделната програма в елита. След скучно първо полувреме, всичко най-интересно се случи след почивката.

Филип Ежике даде аванс на гостите на стадион "Александър Шаламанов" в 68-ата минута, но с попадения на Янис Гермуш и Роберто Райчев, съответно в 87-ата и добавено време на мача "белите" се поздравиха с успеха и вече седем поредни мача нямат загуба в Първа лига.

