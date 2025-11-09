Рила Кетъринг поднася хапки на цар и президенти

Искате ли вашето фирмено парти, рожден ден, тимбилдинг или официален коктейл да имат царски блясък? Вашият избор е ясен - Рила Кетъринг!

Фирмата, в която работят едни от най-добрите майстори готвачи и сервитьори у нас, е личният избор на цар Симеон Сакскобургготски. Негово величество разчита на Рила Кетъринг за всички свои представителни обеди и вечери.

Сервитьорите ни са прецизно обучени в дипломатическия протокол, за да спазват изискванията в поднасянето на храната на толкова високопоставени клиенти, казва собственикът на Рила Кетъринг Георги Тодоров. И допълва: "Ние готвим с любов и сервираме с усмивка".

Доказателство за професионализма и прецизността на Рила Кетъринг е и фактът, че фирмата и готвила и сервирала за всички наши президенти без Росен Плевнелиев.

Рила Кетъринг приема поръчки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Предлага всички услуги, свързани с незабравимо преживяване на коктейл, сватба, рожден ден, частно парти, тийм билдинг. Екипът на Рила Кетъринг се грижи както за прекрасната храна по авторски менюта, така и за това да бъде изтънчено поднесена от най-добрите сервитьори. Осигурява и цялото оборудване – от маси и покривки до кафе машини.

Рила Кетъринг направи най-стилния и най-вкусен коктейл в Нощта на Чудесата в Народния театър "Иван Вазов". Стилните и изключително вкусни хапки на Рила Кетъринг впечатлиха звездите на Народния театър Деян Донков и Анна Кошко след спектакъла „България – страна на Чудесата“, който Общество „Културно наследство“ организира в Деня на народните будители. Българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство направи в звук и картина истинско пътешествие на българския дух през вековете. Водещи на церемонията бяха хитовите актьори Деян и Анна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com