Рила Кетъринг поднася хапки на цар и президенти
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Компанията приема поръчки 24 часа 7 дни в седмицата
Популярният американски певец Крис Браун отново напомни за тъмната си страна, след като наби жена на частно парти. Тя го снимала с телефона си, което...
Бизнесменът Георги Самуилов, който доби популярност с шумното парти, което проведе в Античния театър в Пловдив, заяви в ефира на Нова телевизия, че се...