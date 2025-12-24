Жилищните кредити чупят рекорди

Жилищните кредити в банковата система продължават да растат с висок темп. По данни на Българска народна банка към края на ноември обемът на заемите за жилище достига 32,14 млрд. лева.



На годишна база ръстът е 27,7 на сто, което означава увеличение с около 7 млрд. лева за последните 12 месеца. Година по-рано ипотечните кредити са възлизали на 25,16 млрд. лева, показва справка по данни на БНБ, информира pariteni.bg.

Потребителските кредити също се увеличават. В края на ноември те достигат 21,35 млрд. лева, което представлява годишен ръст от 13,6 на сто.

Общият обем на кредитите за домакинствата и НТООД възлиза на 55,405 млрд. лева. Спрямо ноември миналата година увеличението е 20,9 на сто. Тази сума се равнява на 25,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

Заемите за нефинансовия бизнес достигат 52,891 млрд. лева. На годишна база ръстът е 9,9 на сто, а делът им в БВП е 24,1 процента.

Кредитите към финансовите предприятия възлизат на 9,364 млрд. лева в края на ноември 2025 година. Те нарастват с 15,1 на сто спрямо същия месец на 2024 година и представляват 4,3 процента от БВП.

Като цяло кредитите за неправителствения сектор достигат 117,66 млрд. лева към края на единадесетия месец на 2025 година. Това се равнява на 53,6 процента от брутния вътрешен продукт. Годишният ръст е 15,3 на сто.

