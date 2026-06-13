Жилищните кредити чупят рекорди
На годишна база ръстът е 27,7 на сто
Следете всички новини, анализи и коментари за Жилищни Кредити. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На годишна база ръстът е 27,7 на сто
Какви са предизвикателствата пред България на прага на еврозоната
Какво сочат последните данни на БНБ
Домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране
Актуални данни
До края на месец октомври Пощенска банка предлага атрактивни условия по своите жилищни кредити
Оскъпяването през декември 2018 г. е най-високото от две години насам, според статистиката на БНБ
Банките все по-често отпускат малки суми от 500-1000 лв. Търсенето на кредити за покупка на жилища се е увеличило с 14-15% от началото на годината. О...