Голяма новина за жилищните кредити у нас

Българските домакинства вече имат жилищни заеми за над 30 млрд. лв., сочат последните данни на Българската народна банка. Към края на август 2025 г. обемът на ипотечните кредити достига 30,199 млрд. лв., като само за месец нараства с 600 млн. лв. или 2%. През юли размерът им е бил 29,599 млрд. лв.

На годишна база увеличението е още по-осезаемо – 27,4%. За сравнение, през август 2024 г. жилищните заеми са възлизали на 23,713 млрд. лв., което е с около 6,5 млрд. по-малко спрямо сегашните нива.

Паралелно с това, потребителските кредити също растат значително – с 13,6% на годишна база. Общата им стойност към края на август е 20,737 млрд. лв.

Така банковите кредити за домакинствата и сектор „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ (НТООД) достигат 52,844 млрд. лв., равняващи се на 24,1% от прогнозния БВП. На годишна база ръстът е 20,8%. В тези данни влизат и други видове заеми, включително овърдрафт.

От страна на бизнеса, кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 8% спрямо август 2024 г. и достигат 50,325 млрд. лв., или 22,9% от БВП. Финансовите компании също отчитат повече заеми – 9,091 млрд. лв. към август 2025 г., което е ръст от 13,2% за година.

Общият обем на кредитите за неправителствения сектор в страната възлиза на 112,261 млрд. лв. – 51,1% от БВП. Само за месец увеличението е близо 818 млн. лв., а на годишна база ръстът достига 14,1%.

