125 години "Пирогов“ – юбилей на спасени животи и специален кетъринг от Рила Кетъринг
Благодарим на УМБАЛСМ „Пирогов“ за доверието, заявиха от компанията
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Благодарим на УМБАЛСМ „Пирогов“ за доверието, заявиха от компанията
Компанията приема поръчки 24 часа 7 дни в седмицата
Основата на напитката е опушено уиски
Научните изследвания потвърждават определени промени във вкусовите възприятия по време на полет
Галина Стоянова организира тържествен коктейл
необходими продукти и начин на приготвяне
необходими съставки и начин на приготвяне
Необходими продукти и начин на приготвяне
необходими продукти и начин на приготвяне
Необходими продукти и начин на приготвяне
Този освежаващ коктейл се приготвя от пенливо вино "Просеко" и други съставки
В топ 10 на Америка е
Тази година за първи път ще се наблюдава комбинация от трите инфекции
Разхлаждащ коктейл
Ето рецептата на вълшебното питие
Сладки и леко тръпчиви, тези коктейли са истински шедьовър
Тези сладки ще смаят и уплашат всички на този весел празник
Медикаментът е разработен в Турция, ще може да се прилага и на деца
Лекарите едва спасили боса
АстраЗенека се захваща със смелата и важна според компанията инициатива