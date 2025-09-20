Създадоха уникален вид коктейл, за да черпят Тръмп в Уиндзор

Кралският банкет в зала „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор на 17 септември беше запомнящ се не само с изящните рокли на Мелания Тръмп, Кейт Мидълтън и кралица Камила, но и с оригинална напитка, която бе сътворена за първи път.

Очакваше се акцентът на вечерта да бъде уникален англо-американски коктейл, който съчетава традициите на двете страни. Приготвянето му бе демонстрирано в официалния Инстаграм акаунт на кралското семейство.

„Звучи сякаш е време за коктейл! Държавният банкет ще включва специален коктейл между САЩ и Великобритания, който съчетава опушено уиски с ярък цитрусов мармалад“, пише в публикацията.

Основата на напитката е опушено уиски, балансирано от ярките цитрусови нотки на портокалов мармалад. Завършекът е мус от пекани, а гарнитурата са препечени маршмелоу и пандишпан с форма на звезда.

