Принцеса Ан с изненадваща връзка с новия крал на Норвегия
Елизабет наричала дядо му "Чичо Чарли"
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Елизабет наричала дядо му "Чичо Чарли"
Бившият кралски готвач разказва как принц Филип поемал скарата, принцеса Ан се включвала в кухнята, а принц Едуард си поръчвал палачинки
При пристигането в замъка на украинския президент беше отдаден кралски поздрав и изпълнен украинският национален химн
Основата на напитката е опушено уиски
Голяма промяна за семейството на британския престолонаследник
От Бъкингамския дворец отказаха да коментират
Кралят ядоса много хора
Принцесата на Уелс ще прекара известно време в имението Сандрингам
Нови промени от краля
Престолонаследникът и семейството му на Великденската служба
Очаква се кралят да нapyши тpaдициитe нa ceдeм пoĸoлeния
Кралица Елизабет Втора почина в четвъртък в замъка Балморал в Шотландия
Твърди се, че в уиндзорските кафенета приготвят най-вкусния горещ шоколад в Англия
Бъкингам остава затворен за лятото – за първи път от 27 години
Отлага тържествена церемония по случай рождения си ден
Тя очевидно е заредена с неизчерпаема енергия
Херцозите отиват в Уиндзор
Автомобили с цветовете на британския флаг дефилираха по сцената на концерта