Чарлз посрещна Зеленски в Уиндзор

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз III в Уиндзор. Това се случва за трети път тази година.

При пристигането в замъка на украинския президент беше отдаден кралски поздрав и изпълнен украинският национален химн.

През март Зеленски разговаря с Чарлз в Сандрингам. Кралски източници съобщиха, че разговорът е продължил малко повече от час и президентът е бил „топло посрещнат“ от монарха. След това - през юни, кралят беше домакин на Зеленски в замъка Уиндзор.

Крал Чарлз вече е изразявал подкрепа за украинския държавен глава, заявявайки че страната е преживяла „неописуема агресия“ след „непровокираното нападение на Русия срещу тяхната земя“.

