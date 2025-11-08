Драгомир Стойнев с ключов детайл за "Лукойл". Купувачът

При писането на промените в закона, касаещи "Лукойл", е отчетена и хипотезата, че е възможно да се вземе решение, тя да бъде закупена от Българския енергиен холдинг, обяви пред БНТ председателят на ПГ на БСП - Обединена левица Драгомир Стойнев:

"Нека да бъдем готови и за този момент, в който примерно Българският енергиен холдинг реши да купи рафинерията. Има я тази хипотеза. Съвсем нормално е, когато изготвяме законодателството да има и тази хипотеза, разбира се да се закупи, да се оставят парите в определена сметка замразена. Така че руското правителство, руснаците, да си получат средствата, да се направи една обективна оценка. Не да се купи за 2 лв., разбира се. Да се вземат най-големите консултантски компании, които да оценят дали ще струва 2 милиарда, дали ще струва 3 милиарда долара тази компания.", каза Стойнев, който защити назначаването на особен управител в рафинерията като единствен изход от ситуацията в момента.

Той подчерта, че и в момента само една българска банка работи с "Лукойл". Според него с назначаването на особен управител поне временно ще настъпи спокойствие и в България, и на Балканите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com