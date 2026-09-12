Обрат! Стана ясно кой купува българския Лукойл
След провала с Gunvor руският петролен колос търси изход от санкционния натиск
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След провала с Gunvor руският петролен колос търси изход от санкционния натиск
По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи
Така вече са трима сериозните американски инвеститори, които проявяват интерес към сделка с руската компания
Една от най-големите световни компании за частни инвестиции и управление на актив
Има я тази хипотеза, каза зам.-председателят на парламента
Родев сложи вето върху закона
Говори главният изпълнителен директор и съосновател на "Гънвор"
"Това са група много богати хора", издаде той
Руската компания искала да продаде една от рафинериите си с открит търг
С цели 85 декара земя
Кандидатът е син на бившия собственик на Олимпик (Марсилия)
Анонимен клиент купи часовника "Патек Филип", принадлежал на Айсин-Джиоро Пу И
Цената му падна повече от два пъти
Намеренията на купувача за сградата
Новината е на вестник "Таймс"
Престолонаследника на Саудитска Арабия стои зад сделката
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