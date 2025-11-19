Става напечено: Нови кандидати за "Лукойл"

Американската суперкомпания ExxonMobil и Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) са се присъединили към нарастващия списък от компании, които проявяват интерес към придобиването на международни активи от санкционираната руска компания "Лукойл", пише Upstream.
Carlyle Group и Chevron са сред участниците, които вече се включиха в надпреварата. Някои потенциални купувачи обаче проявяват интерес само към конкретни активи, докато "Лукойл" настоява международните ѝ активи да бъдат продадени в един пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември, съобщи Bloomberg.
Американските гиганти ExxonMobil и Chevron проучват дела на "Лукойл" в находището "Западна Курна 2" в Ирак, докато международното инвестиционно подразделение на Adnoc - XRG, което в консорциум наскоро не успя да придобие Santos, разглежда различни активи на "Лукойл", като проявява особен интерес към операциите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан.
Говорител на Chevron заяви пред Upstream:
"Във всички наши дейности Chevron работи в съответствие с кодекса за бизнес етика и спазва законите и регулациите, приложими към нашата дейност. По правило не коментираме изявления на трети страни, нито пък комерсиални въпроси."
Говорител на ExxonMobil също посочи, че компанията няма да коментира темата, а Adnoc също отказа коментар, пише "Вести".
Международните активи на "Лукойл", чиято стойност се оценява на около 22 милиарда щатски долара според отчетите за 2024 г., първоначално е било договорено да бъдат продадени на швейцарския търговец на суровини Gunvor Group. Тази предложена сделка обаче беше осуетена от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
