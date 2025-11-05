Купувачът на "Лукойл" алармира за голяма опасност с горивото

Европа е изправена пред опасността от загуба на работни места и прекъсване на доставките на гориво, ако амбициозната сделка за придобиване на чуждестранните активи на руската петролна група "Лукойл" от "Гънвор" (Gunvor) бъде блокирана.

Това предупреди главният изпълнителен директор на швейцарската компания за търговия със суровини Торбьорн Тьорнквист в интервю за британския в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Сделката на обща стойност 22 млрд. долара за придобиване на българските и румънските рафинерии на "Лукойл", бензиностанциите в Европа и САЩ и петролните и газовите находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка ще постави "Гънвор" на върха на търговията със суровини, редом с компании като "Витол" (Vitol) и "Трафигура" (Trafigura), отбелязва изданието.

Но докато регулаторните органи в САЩ, Великобритания и Швейцария преценяват дали сделката може да бъде одобрена, Тьорнквист призова спешно да бъдат издадени необходимите разрешителни, за да се гарантира, че доставките на гориво няма да бъдат прекъснати, когато новите санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" влязат в сила на 21 ноември.

"Приоритетът е да се гарантира, че общата оперативна лицензия ще бъде удължена. Мащабът на тази сделка изисква регулаторна работа. Тя не може да бъде завършена за две седмици. Цялата международна дейност на "Лукойл" е парализирана. Никой не може да сключва сделки с тях. Много работни места са застрашени и преработващите мощности могат да бъдат сериозно засегнати", посочва той в интервюто.

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас осигурява повече от две трети от доставките на гориво в България, а заводът "Петротел" (Petrotel) в Румъния представлява около една трета от преработващите мощности на страната.

Тьорнквист отказа да коментира как "Гънвор" ще финансира сделката, но заяви, че фирмата не е толкова "безразсъдна", че да се заеме с такава трансакция, без да я е обмислила внимателно, отбелязва "Файненшъл таймс".

Той също така отрича, че активите в крайна сметка ще се върнат в "Лукойл", заявявайки, че правителствата на САЩ и Великобритания, които наложиха санкциите, могат да бъдат сигурни, че това е "пълно прекъсване". Сделката ще продължи само с одобрението на властите, подчертава Тьорнквист.

Ръководителят на швейцарската компания обаче все пак отбелязва възможността в бъдеще "Гънвор" да реши, че някои от активите на "Лукойл" биха били по-подходящи за други собственици.

По-рано президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които продажбата на активи на руската петролна компания в България може да се осъществява само след решение на Министерския съвет и при положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

