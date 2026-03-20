11-та среща между туризма и местната власт в Белоградчик

Единадесета работна среща между туристическия бизнес и местната власт бе открита в Белоградчик

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) организира за единадесети път работна среща между туристическия бизнес и местната власт. Тя ще се проведе от 19 до 21 март 2026 г. в Белоградчик, с любезното домакинство на Община Белоградчик и с подкрепата на Министерството на туризма. Тазгодишното издание е посветено на темата „Местният туризъм в национален план: партньорства, дигитализация, устойчивост“ и ще събере представители на държавната и местната власт, туристическия сектор, културни институции и технологични компании.

Старт на събитието бе официално поставено в хотел „Скалите“ от Боян Минков – кмет на община Белоградчик и Ирена Георгиева – министър на туризма. В своето слово г-н Минков каза: „За мен е изключителна чест, че сме домакини на това толкова важно събитие - това е може би най-важният годишен форум на тема „Туризъм“ в България. За нашата община туризма е абсолютен приоритет. В самото начало, аз и моят заместник-кмет решихме да се впуснем в политиката именно, защото не ни харесваше как се развива туризма. Години наред той беше неглижиран, но от две години ние се радваме на много сериозни успехи. Фактът, че вие сте тук, го показва. Белоградчик има огромен потенциал, който не е използван на 95%, но сега ние правим точно това. Често казвам, че не ни е толкова трудно, защото природата и Бог са ни дали това което никой го няма. Ние просто трябва да го използваме. А ние с вас ще направим така, че целият свят да разбере за Белоградчишките скали.“

Откриването бе съпътствано от презентации на общината домакин, както и на Хотел „Скалите“, „Приключенски център – Белоградчик“, Хан „Мадона“ и Тихомир Алексиев – екскурзовод от „RockyTour“, които акцентираха върху възможностите, които предлагат – от модерна база и качествени услуги до богато разнообразие от културни събития, превръщащи региона в целогодишна дестинация.

В рамките на събитието, инж. Иван Трифонов запозна присъстващите с любопитни факти и събития, които носят духа и идентичността на региона. Неговото представяне не само обогати участниците, но и събуди нов интерес към културното наследство на града.

Със завладяващо видео, Златко Живков – кмет на община Монтана акцентира върху възможностите за туризъм, съчетани с местната култура, традиции и природни дадености в общината.

В рамките на тридневната програма са включени дискусионни панели, презентации и практически сесии, насочени към основни теми за развитието на туризма в България. Сред акцентите са:

Интегрирани решения за регионален туризъм: сътрудничество между частния и публичен сектор и международно позициониране на българския туристически продукт;

Новата мисия на музеите в контекста на културния туризъм;

Дестинациите в дигиталната ера: технологии за свързаност, канали и инструменти за информираност. Дигитализация и умни дестинации;

Практическо приложение на изкуствения интелект в туристическия сектор.

В събитието ще се включат представители на различни български общини, които ще представят добри практики и възможности за развитие на местния туризъм, както и експерти от водещи организации и компании.

Програмата предвижда още работни срещи, нетуъркинг сесии и демонстрации, както и възможности за запознаване с туристическия потенциал на региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com