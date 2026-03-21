Обрат на пазара на автомобили. Изненада от Китай

Пазарът на автомобили в света търпи непрекъснати обрати, но те не са в полза на европейските.

Обемът на внесените коли и резервни части от Китай в Европейския съюз през 2025 г. за първи път се оказа по-голям от износа на европейските за Поднебесната империя.

Това се случва, защото западните автомобили и резервни части за Китай намаляха миналата година с 34%, до 16 милиарда евро, а вносът се увеличи с 8% и достигна 22 милиарда евро.

Това показват данните на консултантската компания EY, цитирани от агенция DPA.

Авторите на доклада отбелязват, че от 2022 г. износът на европейски автомобили за Китай е намалял повече от наполовина.

Засега само Германия успява да изнася повече, отколкото да внася. Въпреки това, разликата бързо се затваря.

Ако през 2022 г. Германия е изнасяла за 30 милиарда евро, то през 2025 г. тази сума вече е била е 13,6 милиарда евро. В същото време вносът от Китай е нараснал с две трети до 7,4 милиарда евро.

Ако темпът на промяната се задържи, очакванията са през 2026 г. тези стойности да се изравнят.

