Цонев взриви парламента: Мрежите на Сорос и ПП-ДБ узурпираха държавата!

Остра, емоционална и изпълнена с тежки обвинения декларация разтърси парламентарната зала, след като Йордан Цонев от името на парламентарната група на ДПС-Ново начало директно атакува мрежите на Джордж Сорос у нас и политическите им проксита, сред които и ПП-ДБ. От трибуната той говори за „технология за дестабилизация“, която според него държи България в политическа криза вече години наред. В изказването си Цонев свърза протестите, смените на правителства, случая „Петрохан“ и влиянието върху институциите в един общ сценарий.

„Парламентът си отива по волята на под 10%“

„51-то НС беше конституирано в този вид по волята на 2,5 млн. български избиратели. 51-ят парламент си отива по волята на по-малко от 10% от тях. Толкова излязоха да протестират...“, заяви Цонев и подчерта, че това не е същинският проблем.

„Главното, което трябва да кажем, е тази технология, по която България влезе в политическа криза вече пета-шеста година. Това е същата технология, която мрежите за влияние на Сорос могат да организират, когато не са във властта, когато не са доволни от порциите, които отиват към НПО-тата им, могат да организират и имат такава технология“, каза той.

„Мрежите на Сорос организират кризи и протести“

Цонев продължи с тежки обвинения за системно влияние върху политическия процес. „Тя е известна отдавна - през социалните мрежи, през медиите и всякакви други способи могат да организират такива протести, с които да предизвикат оставки на правителства, политически кризи, които могат да продължат и по-дълго“, заяви той.

„Точно по този повод Негово величество господин Джордж Сорос е разследван в момента в САЩ и доколкото можем да вярваме на негови публикации, предстои да му бъде повдигнато обвинение именно за организиране на такъв тип квази държавни преврати“, добави Цонев.

„ПП-ДБ и НПО-тата са част от тази схема“

„Тези мрежи на влияние, срещу които ДПС се бори от доста години, предизвикват политически кризи не в интерес на демокрацията, не в интерес на националните държавни интереси, нито в интерес на съюзите, в които членуваме. А в частен интерес - в интерес на създателя си Сорос, на неговата частна мрежа за влияние, в интерес на НПО-тата и прокси политическите структури, които са създали и които ги представляват“, заяви той.

„Последните 5 години цялата тази криза и парламентите, и правителствата, които издържат едва 9 месеца, са плод на действията именно на тази мрежа за влияние“, подчерта Цонев.

„Битката за върховенството на закона е борба за овладяване“

Цонев отправи директни обвинения и по темата за съдебната система и властта. „Битката за върховенството на закона е битка да овладеят съдебната система. И това дори те не го крият“, каза той.

„Битката за върховенството на закона е да създават структури, които предизвикаха кризата Петрохан. Битката за върховенството на закона е да подкрепят структури, които развиват педофилски мрежи в страната и се гаврят с децата на България“, заяви още Цонев.

„Битката им за демокрация се състои в това те да са на власт - без избори. Както това правителство в момента. Както и много други правителства. Правителството на сглобката на акад. Денков не беше ли правителство без избори?! Ами разбира се! Партията, която изгуби изборите, взе цялата власт“, допълни той.

„Страх от мрежата на влияние“

„Ще кажете - не е луд този, който изяде зелника, а този, който му го даде. И ще бъдете прави. Само че тука има едно „ако“ - всяка политическа партия се бои от огромната мощ на тази мрежа за влияние. И това трябва да бъде казано от тази трибуна“, заяви Цонев.

„Когато те говорят за завладяна държава и че тази държава била завладяна от мафиотски кръгове, визират себе си. Няма по-организирани мафиотски кръгове от НПО-тата им в тази мрежа за влияние“, подчерта той.

„Няма по-организирани мафиотски кръгове от симбиозата между тях и политическите проксита, които е създала тази мрежа и начина, по който узурпира властта в продължение на 25 години вече. Без избори, без да са печелили избори. Един-единствен път тяхно политическо прокси спечели избори. Един-единствен път! Но колко пъти събаряха правителства, избрани с мнозинство от 2 млн. души!“, каза още Цонев.

„Петрохан разкри истината“

„Когато ДПС реши да се изправи и да поведе тази битка в българския парламент, да я направи не само партийна, а институционална, и решихме да организираме да се създаде комисия в парламента, която да разследва мрежите за влияние на Сорос, на НПО-тата, на партиите - на целия този кръг, само седмица след това беше организиран първият масов протест“, заяви Цонев.

„И ние знаем, че има пряка връзка между тази комисия и този протест. Каквото и да ни говорят от трибуната на парламента. Знаем го прекрасно, защото сме много добре информирана партия и защото работим по начина, по който да стигнем до истината“, допълни той.

„Добре че беше Петрохан, за да видят българските граждани истинския морал на тези хора“, заяви Цонев.

„Защото българските граждани не са длъжни да знаят конспиративните методи, с които работи тази мрежа и начините, по които влияят различни политически партии в различни институции на държавата и начина, по които узурпират властта. Но сега българските граждани знаят, че българското образование е било узурпирано от тази секта и Петрохан е естественият екран, на който се видя за какъв морал става въпрос“, каза той.

„Че нашите деца години наред са обучавани, че няма два пола, че бракът не е между мъж и жена, че нямат майка и баща, а родител 1 и 2“, заяви Цонев.

„Ще водим тази битка докрай“

„Аз искам да поема ангажимента - от името на нашата парламентарна група и от името на партията ни ДПС, че ние тази битка ще продължим да я водим и ще я водим докрай!“, заяви той.

„Имаме основание да го кажем - българската държава и българският народ трябва да бъдат освободени от това нерегламентирано, недемократично узурпиране на власт“, подчерта Цонев.

В края той се обърна директно към избирателите. „Когато гласувате, гласувайте и с тази мисъл - трябва ли да бъдат разтерзавани децата ни по този начин и обучавани в абсолютни неистини?!“, заяви той.

И обобщи атаката си с най-тежките думи от трибуната: „По отношение на тази гадост, наречена Сорос, която пусна метастазите си в цялото общество за последните 25 години“.

