Нова тенденция на имотния пазар. Причините

Имотният пазар в България показва нова тенденция: след години на засилен интерес към къщи в периферията и близките населени места, все повече купувачи отново се насочват към жилища в града.

Според брокери и анализатори удобството на градската среда все по-често се оказва по-важно от идеята за живот извън нея, а това постепенно променя и структурата на търсенето.

Данните на Агенцията по вписванията показват, че активността на пазара остава висока и през последната година, като в някои от големите градове се отчита значителен ръст на сделките.

Един от най-ясните примери е Пловдив, където през последните тримесечия увеличението достига около 30-35% на годишна база, а броят на вписаните сделки е сред най-високите за последните близо две десетилетия.

Една от най-видимите тенденции е т.нар. обратна миграция към града. Част от хората, които през последните години са избрали къщи в селата около Пловдив, постепенно се връщат към апартаменти.

Причините са практични - ежедневното пътуване до работа, училище и услуги се оказва по-натоварващо от очакваното, а поддръжката на самостоятелен имот изисква повече време и средства. В резултат интересът се измества към ново строителство в райони с по-добра организация на средата и повече свободно пространство около сградите.

Все по-често се търсят комплекси с по-ниска плътност на застрояване, зелени площи и контролиран достъп, които дават усещане за спокойствие, но без да се напуска града.

В Пловдив тази тенденция се вижда най-ясно в зоните около парк „Отдих и култура“ и Гребната база, които през последните години се утвърждават като едни от най-предпочитаните за ново строителство. Там се реализират проекти от ново поколение, при които акцентът е върху качеството на средата, а не само върху максималното използване на терена, пише "Блиц".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com