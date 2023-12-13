Истинска сензация! Младок на 25 г. купува "Левски"

Сензационен кандидат за акциите на "Левски" се появи от Англия.

"Сините" скоро може да се озоват в ръцете на Кирил Луи-Драйфус. Новината съобщи френският журналист Роналд Бертранд в "Туитър", предаде БЛИЦ.

"Футболните клюки се разпалват с лудия слух, според който българският клуб Левски може да бъде изкупен от френски бизнеси и Кирил Луи-Драйфус", твърди журналистът.

Кирил Луи-Драйфус е на 25 години. През миналата година закупи английския Съндърланд. Роденият в швейцарския град Цюрих французин е най-младият президент на футболен клуб в Англия. Съндърланд е част от второто ниво на местния футбол и в момента е шести в Чемпиъншип.

Кандидатът за Левски е син на бившия собственик на Олимпик (Марсилия) - покойния Робер Луи-Драйфус. След смъртта му жена му също за кратко беше начело на френския гранд.

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