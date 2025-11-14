Задава се голям трансфер! Наш национал се завръща в ЦСКА?

Един от националните вратари на България и правещ отличен сезон в Ботев Враца – Димитър Евтимов, коментира евентуалното си завръщане в ЦСКА.

„Да, да, бях сигурен, че ще ме попитате дали се връщам ЦСКА. Чета какво се пише за мен по сайтовете и във „Фейсбук“, но за момента нищо не мога да кажа. Футболист съм на Ботев, където получих огромно уважение и смятам, че се отплатих. Сега съм концентриран изцяло върху националния отбор и предстоящите тежки мачове. Какво ще се случи – времето ще покаже. Всички знаят, че ЦСКА е моят отбор, не го крия“, коментира Димитър Евтимов пред Блиц.

„Надявам се с добрите игри да продължавам да правя щастливи хората във Враца. Ботев прави най-силния старт от много години насам, на седмото място сме и сме щастливи, че радваме феновете ни“, каза още националът.

Евтимов съобщи, че в събота е успял да посети вечното дерби, въпреки че броени часове преди което имаше мач с Ботев Враца срещу Локомотив София в „Надежда“.

„Победихме с 1:0 и веднага се отправих към Националния стадион. За жалост, не успях да вляза в сектор „Г“, защото закъснях и вече го бяха затворили. Гледах от „лъвчетата“ сред много щастливи цесекари. Левски е на първото място, но в такива мачове за фаворит не може да се говори. Момчетата показаха хъс и желание. Представиха се на ниво и ни зарадваха“, добави бившият вратар на ЦСКА.

