Задава се голям трансфер! Наш национал се завръща в ЦСКА?
Какво ще се случи – времето ще покаже
Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Евтимов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво ще се случи – времето ще покаже
Може да дебютира още днес
"Ботев" иска на всяка цена да привлече вратаря на "Нотингам" Димитър Евтимов. "Канарчетата" са набелязали играча от дубъла на "Форест" за заместник на...
Страхотен скандал избухна в Англия заради българския вратар Димитър Евтимов, който направи своя професионален дебют за "Нотингам Форест". Причината ст...
Мениджърът на "Нотингам" Дъги Фридман се запъна като магаре на мост за Димитър Евтимов. Помощник-треньорите му продъниха ушите, че българинът е готов...
Вратарят Димитър Евтимов се похвали с луксозно "Ламборджини" кабрио в знаковия жълт цвят, съобщи Проспорт.бг. Стражът на "Нотингам Форест" обязди 513...