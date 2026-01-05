Арне Слот каза истината за равенството с Фулъм

Арне Слот, мениджърът на Ливърпул, изрази съжаление за пропуснатите точки след равенството 2:2 с Фулъм в мач от Висшата лига днес.

„Ако не следите отбора ни отблизо, може да си помислите, че сме победили с гола на Гакпо,“ сподели нидерландският треньор и добави:

„Единственият шанс, който те имаха през първото полувреме, доведе до гол. Тази ситуация е типична за нас. Обикновено опонентът ни вкарва гол в добавеното време, което не очакваме.“

Ливърпул нямаше в състава си топ стрелецa Юго Екитике, който Слот прецени, че не е в състояние да играе след като е получил резултатите от ядрено-магнитен резонанс, както и Александър Исак.

„Бих искал да имаме повече възможности, но с един нападател срещу Фулъм в тяхно поле – не знам дали е разумно да очакваме да генерираме множество положения,“ допълни Арне Слот, цитиран от агенция Reuters.

„В крайна сметка, смятам, че създадохме достатъчно шансове, за да спечелим мача. Справихме се наистина добре, като ограничихме съперниците до едно или максимум две положения,“ каза още мениджърът на Ливърпул.

