Интер прегази Болоня и си върна върха в Серия А

Интер Милано победи с 3:1 на свой терен Болоня в последния мач от 18-ия кръг на шампионата на Италия и си върна първото място в Серия А. „Нерадзурите“ доминираха през целия двубой, наложиха високо темпо и събраха 39 точки, с една повече от градския съперник Милан, който до момента заемаше втората позиция.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута чрез Пьотр Желински, който завърши прецизно добре изградено нападение. Само три минути след началото на второто полувреме Лисандро Мартинес удвои аванса и окончателно наклони везните в полза на Интер.

Малко повече от четвърт час преди края Маркюс Тюрам сложи точка на интригата, като отбеляза с глава след центриране от ъглов удар на Федерико Димарко. Това бе поредно доказателство за стабилността на Интер у дома, като тимът вече има шест победи в последните си седем шампионатни срещи на стадион Джузепе Меаца.

В 83-ата минута Хараламбос Ликоянис реализира почетния гол за Болоня, но той не промени хода на мача. Гостите остават на седмо място в класирането с 26 точки, докато Интер затвърди шампионските си амбиции и излезе еднолично начело в битката за титлата.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 18-ия кръг:

Лацио - Наполи 0:2

Фиорентина - Кремонезе 1:0

Верона - Торино 0:3

Интер Милано - Болоня 3:1

От събота:

Комо - Удинезе 1:0

Дженоа - Пиза 1:1

Сасуоло - Парма 1:1

Ювентус - Лече 1:1

Аталанта - Рома 1:0

От петък:

Каляри - Милан 0:1

Начело в класирането е Интер Милано с 39 точки, Милан има 38 точки на втора позиция, пред Наполи с 37, следват Рома и Ювентус с по 33. Комо заема шесто място с 30 точки, Болоня има 26 и др.

