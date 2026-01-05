Драма в края на кръга. Атлетико спря наравно срещу Сосиедад

Атлетико Мадрид завърши наравно 1:1 като гост срещу Реал Сосиедад в последния мач от 18-ия кръг в Примера дивисион, като двубоят предложи обрати и напрежение до последния съдийски сигнал. В самия край на първата част домакините стигнаха до попадение, което обаче беше отменено заради засада и остави резултата непроменен до почивката.

След подновяването на играта Александър Сьорлот даде аванс на Атлетико в 50-ата минута с точен удар с глава и изглеждаше, че столичани ще поемат контрола върху срещата. Радостта им обаче бе кратка – само пет минути по-късно Гонсало Гедеш се възползва от подаване на Такефуса Кубо и изравни резултата в първия мач на новия треньор на баските Пелегрино Матарацо.

С равенството Атлетико Мадрид пропусна възможността да запише пети пореден успех във всички турнири, но се изравни по точки с намиращия се на трето място Виляреал, като и двата тима имат по 38. Реал Сосиедад остава на 15-а позиция в класирането на испанското първенство с актив от 18 точки.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 18-ия кръг:

Севиля - Леванте 0:3

Реал Мадрид - Бетис 5:1

Алавес - Овиедо 1:1

Майорка - Жирона 1:2

Реал Сосиедад - Атлетико Мадрид 1:1

От събота:

Селта Виго - Валенсия 4:1

Осасуна - Атлетик Билбао 1:1

Елче - Виляреал 1:3

Еспаньол - Барселона 0:2

От петък:

Райо Валекано - Хетафе 1:1

Водач в класирането е Барселона с 49 точки, Реал Мадрид е на второ място с 45 точки, пред Виляреал и Атлетико Мадрид с по 38, Еспаньол има 33. Бетис заема шеста позиция с 28 точки, пред Селта Виго 26, Атлетик Билбао 24 и др.

