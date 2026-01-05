Африканският гигант не спира! Камерун оцеля и си уреди голям сблъсък

Камерун победи Република Южна Африка с 2:1 в осминафинален мач от Купата на африканските нации и си осигури четвъртфинален сблъсък с домакина Мароко. Двубоят се игра на стадион „Стад Ел Барида“ в Рабат, където петкратният шампион на Африка продължи победния си ход в турнира.

Камерун поведе още преди почивката с гол на Жуниор Чамадеу, а в началото на второто полувреме 19-годишният Кристиан Кофане удвои аванса за „Неукротимите лъвове“. Южна Африка върна интригата две минути преди края чрез резервата Евиде Макгопа, но силите на тима не стигнаха за пълен обрат.

С този успех Камерун продължава стабилното си представяне в турнира и търси компенсация за неуспеха да се класира за Световното първенство в Северна Америка. На четвъртфиналите африканският колос ще се изправи срещу Мароко, който по-рано в Рабат победи Танзания с 1:0.

„Да, ще се изправим срещу отбора на Мароко, който е основна сила в африканския футбол“, заяви халфът на Камерун Балеба. „В добра серия сме, от нас зависи да запазим хладнокръвие и да продължим така. Нагласата ни е много позитивна, играем един за друг и това прави отбора ни силен“, добави той.

