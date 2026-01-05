Наш национал в шотландския Абърдийн се раздели с треньора си

Абърдийн, в който играе българският национален вратар Димитър Митов, остана без мениджър, след като Джими Телин беше уволнен и вече не е начело на „доновете“, съобщиха официално от клуба. Решението идва на фона на слаби резултати и нарастващо напрежение около представянето на отбора в първенството на Шотландия.

В събота Абърдийн загуби с 0:1 срещу Фолкърк, с което записа четвърто поражение в последните си пет мача и се смъкна едва до осмото място в класирането. Серията от неубедителни резултати се оказа решаваща за съдбата на Телин, въпреки успехите му в близкото минало.

Временно отборът ще бъде воден от Питър Ливън, подпомаган от Крейг Хинчклиф. Още във вторник вечерта „доновете“ ги очаква тежко изпитание – гостуване на Рейнджърс в двубой от шампионата.

Само през миналия сезон Джими Телин изведе Абърдийн до триумф за Купата на Футболната асоциация, като ключова роля за успеха изигра именно Митов, спасил две дузпи във финала срещу Селтик през май. „Абърдийн завинаги остава част от моето пътуване. Беше чест да ръководя толкова велик клуб и да споделя невероятния успех миналата пролет“, заяви 47-годишният швед при раздялата си с отбора.

