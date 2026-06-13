Всичко за Димитър Митов

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Наш вратар с дубъл в Англия

Наш вратар с дубъл в Англия

Голът на Димитър Митов избран за №1 на Острова Димитър Митов продължава да покорява върхове на Острова. Юношата на "Чавдар" (Етрополе) спечели Купата...

14 май | 5:40
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