Нов удар за Абърдийн и Димитър Митов
Отборът записа пети пореден мач без победа след тежка загуба за Купата на Шотландия
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Отборът записа пети пореден мач без победа след тежка загуба за Купата на Шотландия
Джими Телин си тръгва по-малко от година след спечеления трофей
Националът пази цял мач при загуба от Хибърниън
Нашият национал спаси дузпа и държа тима в мача до края
Отборът на Абърдийн с българина Димитър Митов на вратата загуби с 2:3 от Шахтьор Донецк
В нея влезе и Серджио Падт
Какво се случи?
Голът на Димитър Митов избран за №1 на Острова Димитър Митов продължава да покорява върхове на Острова. Юношата на "Чавдар" (Етрополе) спечели Купата...
Димитър Митов продължава да покорява върхове в Англия. Юношата на "Чавдар" (Етрополе) спечели Купата на Англия до 18 години с "Чарлтън". На финала тим...
Доста натоварена седмица започна за Димитър Митов. Във вторник вратарят ще пази за "Чарлтън" във финала за Купата на Англия до 18 години. Съперник ще...
Митко със семейството на разходка в Лондон
Българинът е като котка, хвалят го на Острова Българин отново е шампион на Англия! И пак се казва Димитър, но Митов. След като през 2009 и 2011 г. Бе...
Митко със семейството на разходка в Лондон
Още един продукт на школата на "Чавдар" (Етрополе) взриви Европа. Това е вратарят Димитър Митов. Талантът от Козлодуй привлече вниманието на медиите н...