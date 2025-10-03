Двама национали с провал в мачове на чуждестранните им отбори

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов

започна като титуляр и игра до 70-ата минута при поражението на гръцкия ПАОК с 1:3 като гост на Селта Виго в мач от втория кръг в Лига Европа.

Отборът от Солун поведе в 37-мата минута чрез централния си нападател Йоргос Якумакис, който вкара след добавка след удар на Янис Константелиас. Селта обаче много бързо възстанови равенството, като това стана в добавеното време на първата част, когато точен бе Яго Аспас. В 53-тата минута Борха Иглесиас осъществи пълен обрат в полза на домакините.

В 70-ата минута Десподов напусна игра и на негово място се появи Андрия Живкович, но секунди по-късно Селта стигна до трето попадение чрез Вилиот Сведберг.

Отборът на Абърдийн с българина Димитър Митов на вратата

загуби с 2:3 от Шахтьор Донецк в първия си мач от Лигата на конференциите.

Шотландският тим излезе напред в резултата още в осмата минута чрез Йеспер Карлсон от дузпа, но гостите от Украйна осъществиха обрач. В 39-ата минута Йехор Назарина бе точен за 1:1, а с два гола в рамките на пет минути в началото на второто полувреме резултатът набъбна до 3:1 в полза на Шахтьор. Точни за тима бяха Лукас Ферейра и Педро Енрике.

Ники Девлин върна един гол за Абърдийн в 69-ата минута, но въпреки натиска в края, домакините не успяха да изравнят и стартира с поражение.

