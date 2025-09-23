Христо Янев проговори! Поема ли ЦСКА

Треньорът на Ботев Враца Христо Янев бе видимо доволен от равенството 1:1 срещу ЦСКА. Янев направи и доста любопитно изказване за бъдещето си. Както е известно, именно той е гласен за нов треньор на ЦСКА.

"Доволен съм, че проявихме характер, не се пречупиха след гола на ЦСКА. Поздравявам цялата съблекалня. След 60-ата минута ЦСКА се поумори, дотогава те имаха инициативата. Хората, които се появиха през второто полувреме дадоха нова енергия, нов облик, за да вземем точка, която можеше да бъде и повече в края на мача.

ЦСКА ни изненада с начина си на игра, трябва да призная, очаквахме друго, но момчетата успяха да реагират по отличен начин. Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача, всички сме част от Ботев Враца в момента, ясно е, че аз съм Христо Янев за футболна България благодарение на ЦСКА.

Времето ще покаже, готов съм да дам своя опит на ЦСКА, но ако има нещо, което да се случи, трябва да излезе не от мен, близкото бъдеще ще покаже какво ще се случи. Ботев държеше да бъда тук и да покажа на какво съм способен. Първо, горд съм от представянето на отбора, успяхме да променим целия облик, това отне година-година и половина, да селектирам определени футболисти.

Не ми е приятно да коментирам ситуация, от която съм напълно далеч. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по-различен начин. Най-малкото хората на терена трябва да отговарят на енергията по трибуните, ЦСКА е начин на живот. Най-голямата победа за мен е, че стадионът беше почти пълен. Значи нашата робата се цени и трудът ни означава нещо. Радвам се, когато хората подкрепят трибуните, хората обичат клуба и отбора", каза Христо Янев.

