Ужас. Пиян турист натроши наша звезда в сноуборда

Най-добрата българка в сноуборда - Малена Замфирова, претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Родната звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист.

Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката.

Тази вечер се очаква Замфирова да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където лечението да продължи.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

